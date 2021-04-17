Немков оказался в больнице после поединка с Дэвисом

Боец Bellator Валентин Молдавский рассказал, что чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков после поединка с Филом Дэвисом оказался в больнице.

«Сейчас в госпитале. У Вадика сечка, вот её зашивают. Но что-то долго», — приводит слова Молдавского Sports.ru.

Напомним, встреча Вадима Немкова с Филом Дэвисом прошла в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе и стала главным событием турнира Bellator 257. Россиянин победил единогласным решением судей и, таким образом, успешно провёл защиту титула.

В полуфинале Гран-при Bellator Немков проведёт схватку с победителем противостояния экс-бойцов UFC Йоэля Ромеро и Энтони Джонсона. Этот бой пройдёт 7 мая на турнире Bellator 258 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).