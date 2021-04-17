Немков оказался в больнице после поединка с Дэвисом
Боец Bellator Валентин Молдавский рассказал, что чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков после поединка с Филом Дэвисом оказался в больнице.
«Сейчас в госпитале. У Вадика сечка, вот её зашивают. Но что-то долго», — приводит слова Молдавского Sports.ru.
Напомним, встреча Вадима Немкова с Филом Дэвисом прошла в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе и стала главным событием турнира Bellator 257. Россиянин победил единогласным решением судей и, таким образом, успешно провёл защиту титула.
В полуфинале Гран-при Bellator Немков проведёт схватку с победителем противостояния экс-бойцов UFC Йоэля Ромеро и Энтони Джонсона. Этот бой пройдёт 7 мая на турнире Bellator 258 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
Рекомендуем вам
- 17 апреля 2021
-
13:50
-
12:45
-
11:16
-
10:52
-
09:23
-
07:41
-
07:29
-
06:39
-
06:27
-
05:47
-
05:36
-
03:16
-
02:49
-
01:36
-
00:48
- 16 апреля 2021
-
23:56
-
22:57
-
22:28
-
21:19
-
21:13
-
20:28
-
19:59
-
18:33
-
17:46
-
17:20
-
16:48
-
16:00
-
15:40
-
15:00
-
14:00
-
13:07
-
12:11
-
12:00
-
11:02
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам