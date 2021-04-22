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Гвоздик заявил, что вернётся в бокс только ради денег

Гвоздик заявил, что вернётся в бокс только ради денег
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик заявил, что возобновит карьеру только в том случае, если получит за бой достойные деньги.

«Я не пытался схватиться за соломинку, чтобы мне дали бой. Если даже мне сейчас дадут поединок, то я скорее его не приму, чем приму. Решение о завершении карьеры я принял год назад. Я принимал его не для того, чтобы сейчас создать интригу и вернуться. Я не пытаюсь выторговать большую цифру.

Если оставить интригу, то сделайте мне предложение. Я подумаю, если это кому-то интересно. Но кому на сегодняшний день это интересно? Может быть, мне, но не особо. Я точно никакие шаги делать не буду. Аппетит же приходит во время еды. Если будет что-то интересное, то давайте обсудим. Я говорю про деньги, я это не скрываю. А за пояса и медали я уже набоксировался», — рассказал Гвоздик в интервью, размещённом в его «инстаграме».

Редкач ответил на критику со стороны Гвоздика. Тот назвал его брехуном и интриганом
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