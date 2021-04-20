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Редкач ответил на критику со стороны Гвоздика. Тот назвал его брехуном и интриганом

Редкач ответил на критику со стороны Гвоздика. Тот назвал его брехуном и интриганом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC украинца Александра Гвоздика.

Ранее Редкач заявил, что Гвоздик приедет на его бой, чтобы поддержать его, и добавил, что они дружили и дружат ещё со времён любительских выступлений. Александр в жёсткой форме заявил, что это неправда, назвав Ивана «брехуном» и «интриганом».

«Тогда зачем же ты прилетел в Атланту? Получил аккредитацию гостя с моей стороны, сидел со мной за одним столом. Тяжело быть несвободным и оглядываться по сторонам. И когда амбассадор WBC сказал: «Давай сделаем общее фото», ты что сказал? «Не нужно» — и почему, где логика? Поехал бы с Эгисом на шоу Амирана в Майами — получил бы больше фана, и журналисты больше бы говорили о тебе, а не о нас.

А за билеты не переживай, это даже и не билеты, а аккредитация, где у тебя была возможность расширить свой networking в бизнесе, боксе, да и просто для общего развития, но увы, твоя «субординация» тебя ограничила даже в такой возможности», — написал Редкач в комментариях к соответствующему посту Гвоздика в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/alex_gvozdyk/?hl=ru

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