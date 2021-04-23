Австралийский боксёр: Кадыров ударил меня со всей силы, я был в полном шоке

Бывший временный чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе Лукас Браун вспомнил о своём визите в Чечню. В 2016 году спортсмен выступил на вечере бокса в Грозном, одержав неожиданную победу над Русланом Чагаевым. Как перед боем, так и после него Лукасу, по его словам, в целях безопасности приходилось быть максимально сдержанным.
«Я бы описал Кадырова как большого ребёнка. Что бы он не делал, окружающие восхищаются им и говорят, что никогда не видели ничего подобного. За несколько дней до моего боя он проводил лёгкую тренировку. Он сделал все дела и пошёл фотографироваться. В какой-то момент он неожиданно меня ударил. Он пробил мне в живот со всей силы. Я не был к этому готов. Это был шок. Это тяжёлый удар, не поймите меня неправильно, но я был совершенно шокирован. Я не знал, что делать. Спросил своего охранника, что бы случилось, если бы я ответил Рамзану. Мне сказали, что меня бы просто пристрелили.
Что касается боя, когда мне подняли руку, в зале была тишина. Мой менеджер запрыгнул в ринг с торжествующими криками, я ему сказал просто заткнуться. Сработал мой инстинкт. Просто думал о том, что нам нужно выбраться оттуда живыми. Я посмотрел на Майкла Баффера и спросил, могу ли я что-то сказать. Он ответил отрицательно. Тогда мы просто ушли», — приводит слова Брауна Sporting News.
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