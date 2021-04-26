Стерлинг назвал Усмана величайшим полусредневесом в истории
Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг восхитился победой чемпиона лиги Камару Усмана над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. По его мнению, американец нигерийского происхождения заслужил право называться «величайшим бойцом полусреднего веса в истории».
«Величайший боец полусреднего веса в истории. Это правая рука просто ракета», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 25 апреля по московскому времени Камару Усман на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США) нокаутировал Хорхе Масвидаля. Эта победа стала для американца нигерийского происхождения четырнадцатой кряду. Таким образом, Усман вышел на второе место в истории лиги по количеству добытых побед подряд.
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