Баста: мне было жалко Мишу Кокляева в бою с Емельяненко. Саша просто убил его

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, также известный как Баста, объяснил, почему ему не нравятся так называемые фрик-бои. Баста, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, привёл в пример боксёрский поединок с участием бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, нокаутированного в первом раунде.
«Мне это не нравится! Согласен с тем, что у этого есть аудитория. Но это вопрос вкуса.
У меня есть друзья, которые в восторге. Они прям разрывают и обсуждают: «Вот как там Тарасов, Кокляев, как Давид и Голиаф». А когда Саша Емельяненко бился с Кокляевым, мне было жалко Мишу, мне было грустно. Саша просто убил его, дав ему ещё подвигаться. И я подумал: «Блин, ты же такой громадный дядька, спортсмен, зачем тебе эта ерунда?» Но это вопрос вкуса. И если это имеет место быть, то запрещать вообще не вижу смысла.
Если это нравится зрителю, Мише Кокляеву, Джигану, Дацику, Тарасову, то ради бога. Пусть люди выходят, дерутся и зарабатывают деньги, показывая себя», — цитирует Басту «Р-Спорт».
- 26 апреля 2021
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:27
-
06:13
-
01:28
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 25 апреля 2021
-
23:28
-
22:41
-
21:47
-
20:40
-
19:36
-
19:19
-
19:06
-
18:17
-
18:06
-
17:12
-
15:52
-
14:24
-
13:18
-
12:09
-
11:16
-
10:06
-
09:10
-
09:05
-
07:26