Баста: мне было жалко Мишу Кокляева в бою с Емельяненко. Саша просто убил его

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, также известный как Баста, объяснил, почему ему не нравятся так называемые фрик-бои. Баста, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, привёл в пример боксёрский поединок с участием бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, нокаутированного в первом раунде.

«Мне это не нравится! Согласен с тем, что у этого есть аудитория. Но это вопрос вкуса.

У меня есть друзья, которые в восторге. Они прям разрывают и обсуждают: «Вот как там Тарасов, Кокляев, как Давид и Голиаф». А когда Саша Емельяненко бился с Кокляевым, мне было жалко Мишу, мне было грустно. Саша просто убил его, дав ему ещё подвигаться. И я подумал: «Блин, ты же такой громадный дядька, спортсмен, зачем тебе эта ерунда?» Но это вопрос вкуса. И если это имеет место быть, то запрещать вообще не вижу смысла.

Если это нравится зрителю, Мише Кокляеву, Джигану, Дацику, Тарасову, то ради бога. Пусть люди выходят, дерутся и зарабатывают деньги, показывая себя», — цитирует Басту «Р-Спорт».