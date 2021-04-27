Стали известны гонорары Усмана, Масвидаля и Шевченко на UFC 261
Стало известно, сколько заработали Камару Усман, Хорхе Масвидаль и Валентина Шевченко за поединки на турнире UFC 261, который состоялся в минувшие выходные, сообщает TalkSport. Усман нокаутировал Масвидаля, Шевченко победила техническим нокаутом Джессику Андраде.
Сообщается, что Усман заработал $ 1,5 млн, в том числе $ 750 тыс. за бой, $ 640 тыс. — процент от продаж PPV, $ 60 тыс. — бонус от спонсоров, $ 50 тыс. — бонус за лучшее выступление вечера. Общий гонорар Масвидаля составил $ 800 тыс., в том числе $ 500 тыс. за бой, $ 260 тыс. — процент от продаж PPV, $ 40 тыс. — бонус от спонсоров. Шевченко заработала $ 430 тыс., в том числе $ 300 тыс. за бой, $ 100 тыс. — процент от продаж PPV, $ 30 тыс. — бонус от спонсоров.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
16:01
-
15:11
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
12:26
-
12:00
-
11:44
-
11:12
-
10:39
-
10:01
-
09:33
-
09:04
-
08:14
-
00:57
- 26 апреля 2021
-
22:58
-
21:43
-
20:12
-
20:00
-
19:40
-
19:11
-
18:20
-
17:16
-
16:29
-
16:02
-
15:01
-
14:05
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:00
-
09:00
-
06:27
-
06:13
-
01:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам