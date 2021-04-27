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Стали известны гонорары Усмана, Масвидаля и Шевченко на UFC 261

Стали известны гонорары Усмана, Масвидаля и Шевченко на UFC 261
Бокс/ММА / UFC 0

Стало известно, сколько заработали Камару Усман, Хорхе Масвидаль и Валентина Шевченко за поединки на турнире UFC 261, который состоялся в минувшие выходные, сообщает TalkSport. Усман нокаутировал Масвидаля, Шевченко победила техническим нокаутом Джессику Андраде.

Сообщается, что Усман заработал $ 1,5 млн, в том числе $ 750 тыс. за бой, $ 640 тыс. — процент от продаж PPV, $ 60 тыс. — бонус от спонсоров, $ 50 тыс. — бонус за лучшее выступление вечера. Общий гонорар Масвидаля составил $ 800 тыс., в том числе $ 500 тыс. за бой, $ 260 тыс. — процент от продаж PPV, $ 40 тыс. — бонус от спонсоров. Шевченко заработала $ 430 тыс., в том числе $ 300 тыс. за бой, $ 100 тыс. — процент от продаж PPV, $ 30 тыс. — бонус от спонсоров.

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