Ковингтон обвинил Усмана в употреблении допинга

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон предположил, что обладатель титула в полусреднем дивизионе Камару Усман употребляет допинг.

«Я ни в коем случае не был впечатлён выступлением Усмана. Парни, вы видели, что к концу первого раунда он сдох? Представьте, тот самый Усман, который является генеральным директором в употреблении эритропоэтина. Так что я не увидел ничего особенного. Усману нужен новый специалист в области химии, пускай найдёт ему новую форму, потому что сейчас он выглядел, как дерьмо. В конце первого раунда у него закончился бензин.

Что говорить о такой победе? Сколько поражений у Масвидаля? 20? Этот парень просто шутка. Через несколько месяцев я побью этого фейкового чемпиона Усмана и стану обладателем титула», — приводит слова Ковингтона BJ Penn.

Напомним, в минувшие выходные Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул в полусреднем весе.