Бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиту Солонина арестовали в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиту Солонина, сообщает Telegram-канал Baza. Спортсмены, а по совместительству YouTube-блогеры были задержаны на Московском вокзале.
Суть обвинений пока неизвестна. Но, по некоторым сведениям, Тарасов и Солонин стали участниками драки в поезде «Сапсан». Сами бойцы рассказали, что «кто-то на них написал заявление», а также отметили, что этот «кто-то» оказался влиятельным человеком.
Добавим, что и без того популярный в Сети Тарасов получил ещё большую известность в феврале нынешнего года. Тогда он по правилам профессионального бокса провёл схватку с известным стронгменом Михаилом Кокляевым, проиграв тому решением судей.
Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, Солонин одержал пять побед в семи поединках.
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