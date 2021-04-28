Чимаев оценил победу Усмана над Масвидалем

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, прокомментировал мощнейший нокаут в исполнении действующего чемпиона промоушена в полусреднем весе Камару Усмана в титульном поединке с Хорхе Масвидалем.
«Усман выглядел отлично. Теперь я могу сказать это: в моей весовой категории он лучший боец в мире.
Мы встретимся в следующем году, если он меня дождётся. Я понимаю, что сначала должен побить кого-то ещё, и я всегда говорю, что мне не важно, кто выходит против меня. Я готов вынести всех», — цитирует Чимаева MMAJunkie.
Бой Камару Усмана с Хорхе Масвидалем стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в минувшие выходные. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.
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