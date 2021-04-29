Источник: против бойца MMA Солонина возбудили уголовное дело

Российский боец смешанных единоборств, а по совместительству YouTube-блогер Никита Солонин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что на Солонина возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее стало известно, что его и Артёма Тарасова, также видеоблогера и бойца MMA, задержали из-за конфликта, который у них произошёл в поезде Москва — Санкт-Петербург. На платформе Московского вокзала один из задержанных ударил по лицу топ-менеджера одной из страховых компаний. Позже сообщалось, что полиция отпустила задержанных.
Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, то первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, Солонин одержал пять побед в семи поединках.
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