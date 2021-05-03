Россиянка Мохнаткина покрасовалась в купальнике цветов флага США. Харитонов отреагировал

Российская спортсменка Марина Мохнаткина, выступающая в MMA-промоушене Bellator, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В ролике показано, как спортсменка, одетая в купальник цветов флага США, бегает по пляжу.

«Будь счастлив, несмотря ни на что», — подписала она видео.

«Марина, полный вперёд», — написал в комментариях российский боец MMA Сергей Харитонов.

Вот что написали другие подписчики:

«Спасательница Малибу».

«Отлично выглядишь, Марина! Супер».

«Когда бои? Жду с нетерпением».

Последний поединок 32-летняя Мохнаткина провела в марте 2019 года, уступив Джанэй Хардинг единогласным решением судей. Всего на её счету шесть боёв в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела два поражения.

