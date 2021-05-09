Гиллеспи техническим нокаутом победил Феррейру на турнире UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.

В рамках основного карда американец Грегор Гиллеспи встретился с представителем Бразилии Диего Феррейрой. Бой продлился два раунда и завершился победой Гиллеспи техническим нокаутом.

В главном событии турнира встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке сразятся Дональд Серроне и Алекс Мороно.

Напомним, ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.