Чимаев – Магни: ты будешь следующим, не беги как цыплёнок

Российский боец Хамзат Чимаев обратился к американцу Нилу Магни после его победы над соотечественником Джеффом Нилом и сказал, что их бой будет следующим.
«Ты будешь драться со мной следующим. Не беги, как цыпленок, мы посмотрим, кто кого отшлёпает в клетке», – написал Чимаев в своём аккаунте в «Твиттере».
В основном карде прошедшего турнира UFC Вегас 26 Магни единогласным решением судей победил Нила.
Напомним, по итогам 2020 года Чимаев был признан открытием года. За 66 дней он провёл в лиге три поединка, одержав во всех досрочные победы. При этом Хамзат за три схватки пропустил только два удара. В декабре 2020 года его поединок с Леоном Эдвардсом должен был возглавить турнир UFC, но британец тогда заболел. В марте схватка была отменена окончательно, после того как Чимаев столкнулся с серьёзными последствиями коронавируса. Ожидается, что Хамзат вернётся в клетку в августе.
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