Дэн Харди назвал преимущество Макгрегора в бою с Порье

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Дэн Харди рассказал, в чём, по его мнению, заключается преимущество бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в третьем поединке с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье. Бой Макгрегор — Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.

«Это будет конкурентный бой. Единственная причина, по которой я склоняюсь в пользу Макгрегора, — мы видели, как он перегруппировался и изменился.

Макгрегор нашёл технические решения своих проблем. Я вижу, как он адаптируется. Он может сидеть на пляже и пить виски. Но каждое утро вспоминает, как он лежит на настиле, а Порье уходит (в январе Дастин нокаутировал Конора во втором раунде. — Прим. «Чемпионата»). Это съедает его. И у Макгрегора есть тысяча и один способ справиться с Порье», — приводит слова Харди Daily Express.