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Тактаров опубликовал философский пост, посвятив его Хабибу, Чимаеву, Исмаилову и Шлеменко

Тактаров опубликовал философский пост, посвятив его Хабибу, Чимаеву, Исмаилову и Шлеменко
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» философский пост.

«За то, что ты топил, утопили тебя, но и утопившие тебя в конце концов сами будут утоплены». Пиркей Авот», — написал он, прикрепив текст к фотографиям с поединков экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, Хамзата Чимаева, Магомеда Исмаилова и бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

53-летний Олег Тактаров — победитель турнира UFC 6, состоявшегося в июле 1995 года. На счету российского спортсмена 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два боя завершились вничью.

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