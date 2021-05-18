Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тони Фергюсон: завершение карьеры? Всё только начинается

Тони Фергюсон: завершение карьеры? Всё только начинается
Бокс/ММА / UFC 0

Боец ММА Тони Фергюсон подтвердил, что не планирует завершать карьеру, несмотря на плохие результаты в последних боях. На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.

«Ещё ничего не закончилось. Мы только начинаем. Уйти и дать этим засранцам передышку? Нет! Только не в мою смену! Теперь я разозлился», — написал Фергюсон в своём «инстаграме».

Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021