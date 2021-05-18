Тони Фергюсон: завершение карьеры? Всё только начинается

Боец ММА Тони Фергюсон подтвердил, что не планирует завершать карьеру, несмотря на плохие результаты в последних боях. На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США) Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. Это поражение стало третьим подряд для Тони.

«Ещё ничего не закончилось. Мы только начинаем. Уйти и дать этим засранцам передышку? Нет! Только не в мою смену! Теперь я разозлился», — написал Фергюсон в своём «инстаграме».

Начало серии поражений было положено в бою с Джастином Гэтжи, тогда Фергюсон проиграл досрочно, пропустив множество тяжелейших ударов. Затем Тони потерпел поражение в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Последняя победа Фергюсона датируется ещё июнем 2019 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне.