Магни — о Чимаеве: этот чувак — непроверенный боец

Боец смешанных единоборств Нил Магни, выступающий в UFC в полусреднем весе, поделился мнением о Хамзате Чимаеве, на счету которого девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC.

«Я по-прежнему не против боя с Чимаевым. Но пока этот чувак — непроверенный боец. Он молодой, на взлёте, уже заслужил авторитет на международном уровне. У него определённо есть потенциал, чтобы стать великим бойцом. И мне хотелось бы проверить себя в поединке с молодым парнем», — приводит слова Магни издание MMAFighting.

Напомним, на счету 33-летнего Нила Магни уже 12 побед решением судей. Это повторение рекорда UFC, который до этого установили Жорж Сен-Пьер и Диего Санчес.