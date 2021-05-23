Пётр Ян: желаю Гарбрандту оправиться, потому что всё ещё хочу надрать ему задницу

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение экс-чемпиона лиги Коди Гарбрандта в бою с Робом Фонтом на турнире UFC Вегас 27.

«Не знаю, чего ещё вы ожидали. Спокойствие не компенсирует все технические недостатки Коди. Желаю ему оправиться, потому что всё ещё хочу надрать ему задницу в будущем. И не волнуйся, Роб, однажды я надеру зад и тебе, но сейчас у меня есть другие дела», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».

Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.