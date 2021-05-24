Усман рассказал, на каких условиях он готов на третий бой с Масвидалем
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что готов провести третий бой с Хорхе Масвидалем.
«Я бы задумался насчёт третьего поединка против Хорхе Масвидаля. Если бы он вернулся и сделал всё правильно, то думаю, что я рассмотрел бы вариант с третьим боем. Ему нужно просто пойти и побить пару топовых претендентов, показать миру, что он всё ещё способен биться на самом высоком уровне. И да, тогда я дам ему шанс.
Возможно, в прошлом поединке у него был плохой день. Может быть, у него был худший день в жизни в поединке до этого. Я бы дал ему возможность показать, что третий раз будет счастливым», — сказал Камару Усман в интервью ESPN.
Усман и Масвидаль встречались дважды за последний год, оба боя заканчивались в пользу Камару.
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