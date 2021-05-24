Гарбрандт обратился к болельщикам после поражения от Фонта
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Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт обратился к болельщикам после поражения в пятираундовом противостоянии с Робом Фонтом на турнире UFC Вегас 27.
«Я просто очень благодарен. Вышел в эфир, чтобы сказать вам, ребята, как ценю вашу любовь и поддержку. Это очень ценно. Стараюсь драться изо всех сил для вас, ребята. Спасибо вам», — сказал Гарбрандт во время прямого эфира в «Инстаграме».
Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 мая. Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения. Что касается Гарбрандта, то для него это поражение стало четвёртым в последних пяти боях.
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