Роб Фонт отстранён на полгода после победы над Коди Гарбрандтом

Роб Фонт отстранён на 180 дней по медицинским показаниям после победы над экс-чемпионом UFC Коди Гарбрандтом на турнире UFC Вегас 27, сообщает MMA Junkie.

Фонту будет необходимо предоставить справки о состоянии большеберцовой и малоберцовой костей, лодыжки и стопы правой ноги. При этом его соперника отстранили лишь на два месяца с ограничением контактных тренировок на 45 дней.

Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 мая. Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения. Что касается Гарбрандта, то для него это поражение стало четвёртым в последних пяти боях.