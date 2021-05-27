Бриггс объяснил, за счёт чего Усик может победить Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс рассказал, за счёт чего, по его мнению, бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик может победить британца Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

По мнению Бриггса, Усику нужно постараться дотянуть бой с Джошуа до поздних раундов, где у украинца будет преимущество.

«Усик — как увеличенный в размерах Василий Ломаченко! С каждым раундом он становится всё сильнее и сильнее.

Лучший шанс для Джошуа — подловить его в ранних раундах. Джошуа силён в ранних раундах, а Усик — в концовке», — приводит слова Бриггса Sky Sports.