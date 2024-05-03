Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор сделал жёсткое заявление после новости о положительном допинг-тесте Гарсии

Макгрегор сделал жёсткое заявление после новости о положительном допинг-тесте Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал новость о положительной допинг-пробе, которую сдал американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия.

«Грустно и немного тошно. Не советую приближаться ко мне, Райан. На самом деле сейчас я испытываю отвращение. Речь идёт об остарине. Это напоминает мне о Шоне О'Мэлли. Порву вас обоих. Хотите спарринг – устроим его прямо сейчас. Оседлаю вас обоих, как страусов», — приводит слова Макгрегора talkSPORT со ссылкой на его сообщение в социальных сетях, которое, как сообщается, он позже удалил.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

Ранее Гарсия показал свежее фото после новости о допинге.

Материалы по теме
«Моя ошибка, не следовало принимать это». Гарсия показал фото после новости о допинге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android