Костя Цзю планирует открыть промоутерскую компанию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю сообщил, что планирует открыть промоутерскую компанию.



«Я планирую открыть промоутерскую компанию», — приводит слова Цзю ТАСС.



Напомним, в марте сын Кости Цзю Тим победил представителя Ирландии Денниса Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как его соперник провёл апперкот левой снизу в челюсть. Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).