Завуров — о словах Чимаева в адрес Нурмагомедова: братский народ, всё бывает

Президент лиги Eagle FC, боец клуба «Ахмат» Шамиль Завуров рассказал, какова была его первая реакция на слова Рамзана Кадырова и бойца UFC Хамзата Чимаева о Хабибе Нурмагомедове.

«Рамзан Ахматович сказал своё мнение. Ничего такого там не было. Ну а, Хамзат, конечно… Это было лишнее. В таком грубом тоне он не должен был это говорить. Нормально всё. Братский народ, всё бывает.

Что касается Хамзата, то лично с ним никто из наших ребят не общается. Таких общений нет. Что касается отношения к его высказываниям, то я сам считаю, что он погорячился. Зачем так говорить? Хабиб уже давно всё доказал всем. Он ушёл из спорта. Хабиб не при делах. Если кто-то хочет поднять себе рейтинг, есть много известных действующих бойцов, им кидайте вызовы. А Хабиба оставьте в покое уже. Мы всё обсудили и пришли к мнению, что не надо эту тему поднимать. И вам советую про эту тему забыть», — приводит слова Завурова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме» назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил комментарий про Хабиба: «Мы и его порвём, если он захочет».