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Эдди Альварес отреагировал на слова Чендлера о Гэтжи

Эдди Альварес отреагировал на слова Чендлера о Гэтжи
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе американец Эдди Альварес прокомментировал слова бывшего претендента на пояс UFC в лёгком весе Майкла Чендлера о бывшем временном чемпионе Джастине Гэтжи. Ранее Чендлер заявил, что одержал бы победу в бою с Гэтжи, раз уж его в декабре 2017 года победил Альварес.

«Всегда болею за тебя, Майк. Но есть вещи, которые под силу мне, но не тебе.

Удачи с Джастином. Он — торнадо из кулаков и ударов. И у меня нет никакого желания когда-либо проводить с ним реванш», — написал Альварес в своём «твиттере».

Ранее в мае Майкл Чендлер проиграл бразильскому бойцу MMA Чарльзу Оливейре в поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории, который освободил россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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