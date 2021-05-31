Эдди Альварес отреагировал на слова Чендлера о Гэтжи

Бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе американец Эдди Альварес прокомментировал слова бывшего претендента на пояс UFC в лёгком весе Майкла Чендлера о бывшем временном чемпионе Джастине Гэтжи. Ранее Чендлер заявил, что одержал бы победу в бою с Гэтжи, раз уж его в декабре 2017 года победил Альварес.

«Всегда болею за тебя, Майк. Но есть вещи, которые под силу мне, но не тебе.

Удачи с Джастином. Он — торнадо из кулаков и ударов. И у меня нет никакого желания когда-либо проводить с ним реванш», — написал Альварес в своём «твиттере».

Ранее в мае Майкл Чендлер проиграл бразильскому бойцу MMA Чарльзу Оливейре в поединке за пояс UFC в лёгкой весовой категории, который освободил россиянин Хабиб Нурмагомедов.