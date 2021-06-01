Олег Тактаров рассказал, как относится к женским боям
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поддержал девушек, решивших заниматься смешанными единоборствами.
«Если у девочки не модельная внешность… Представьте ту же Шевченко — сейчас мы о ней говорим, мы её знаем, мы её видели. Красивые идут в модельный бизнес, умные — в другие места, а те, у кого тестостерон зашкаливает, — они идут биться. И не надо им рассказывать, что им делать.
Им что, пулю в висок или вешаться от того, что они не могут себя реализовать? И вы им будете рассказывать, что делать? Езжайте в какую-нибудь пакистанскую или афганскую деревню и там рассказывайте женщинам, что им делать. А у нас тут свободная страна», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».
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