В команде Либенберга накричали на Чудинова во время боя

Обладатель титула WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов прокомментировал успешный поединок с Рино Либенбергом, рассказав, что в ходе встречи тренер южноафриканца на него кричал.

«Я с угла соперника слышал тренера, когда мы заборолись. Он сам на меня кинулся, и я просто сопротивление оказал. Он упал. И один из его команды начал на меня кричать на английском: «Ты что, боец, что ли?» Вот это помню. Вообще весь бой помню, не особое разнообразие было от раунда к раунду. Рад, что всем понравилось, и понравилось мне.



Я извлёк огромный опыт. И тренеры, надеюсь, извлекут, немного поменяют подготовку. Потому что мы готовились к тому, что, поскольку соперник высокий, он будет идти вперёд и наносить удары сверху. А у него голова была всё время, как у страуса, — где-то в районе пояса. А я не пойму, как в таком случае бить. Надо как-то менять стиль ведения боя», — приводит слова Чудинова «Советский спорт».