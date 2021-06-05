Пауло Коста: я не подписывал контракт на бой с Каннонье

Боец UFC среднего веса Пауло Коста объяснил, почему он «отказался» от боя с Джаредом Каннонье на турнире UFC Fight Night 21 августа.



«Чтобы прояснить ситуацию: я никогда не подписывал этот контракт и не отказывался от него. Почему UFC объявил этот бой, если я не подписывал соглашение? У меня тоже есть вопросы», — написал Коста в своём «твиттере».



Косту в главном событии вечера заменит американец Келвин Гастелум.



Коста (13-1) не дрался с тех пор, как в сентябре 2020 года проиграл Исраэлю Адесанье. Бразилец должен был встретиться с Робертом Уиттакером в апреле, но был вынужден отказаться от участия из-за медицинских проблем. Каннонье (13-5) проиграл Уиттакеру в октябре, поражение прервало серию побед Джареда из трёх боёв.



Гастелум провёл свой последний бой в апреле, единогласным решением уступив Уиттакеру.