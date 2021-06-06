Фёдор Емельяненко отреагировал на желание брата провести бой с Джиганом

Прославленный боец смешанных единоборств, ветеран ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал возможный поединок своего брата Александра с рэпером Джиганом. Емельяненко-старший дал понять, что подобные бои не вызывают у него интереса.

«По этому поводу я ничего не думаю. Не являюсь поклонником Джигана. Певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами», — приводит слова Фёдора Емельяненко ТАСС.

Напомним, поединок Александра Емельяненко с Джиганом может пройти осенью 2021 года. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов также отмечал, что не хотел бы проводить такой бой под эгидой своей лиги.

Добавим также, что Александр и Фёдор Емельяненко уже давно не общаются. Периодически их конфликт переходит в публичную плоскость. При этом на заре карьеры Александра Фёдор всегда поддерживал младшего брата.