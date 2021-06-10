Дацик оказался почти на 30 кг тяжелее Дижона, с которым сразится 11 июня в Москве

Сегодня, 10 июня, прошла официальная процедура взвешивания участников боксёрского шоу, которое состоится завтра в Москве в зале Vegas City Hall. Турнир проводится при поддержке Федерации бокса России.
В главном бою вечера вакантный титул WBA Gold в лёгком весе разыграют россиянин Роман Андреев и Фрэдди Фонсека из Никарагуа. Вес Андреева составил 60,85 кг, а Фонсеки – 61 кг.
Поединок по правилам бокса проведут также известный боец ММА Вячеслав Дацик и камерунец Тайсон Дижон. Оба уже встречались друг с другом в феврале 2021 года, когда Дацик нокаутировал оппонента в четвёртом раунде. Вес Дацика составил 120 кг, Дижона – 92 кг.
На турнире сойдутся также два боксёра из Санкт-Петербурга: Эдгард Москвичёв и Геннадий Мартиросян. На процедуре взвешивания Москвичёв показал 72,55 кг, а Мартиросян – 72,3 кг.
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