Роман Андреев стал чемпионом WBA Gold в лёгком весе
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Российский боксёр Роман Андреев одержал победу над Фрэдди Фонсекой из Никарагуа. Бой прошёл на боксёрском шоу в Москве.
Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Андрееву. Таким образом, россиянин завоевал вакантный титул WBA Gold в лёгком весе.
Ранее в рамках этого турнира российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном.
В ещё одном поединке вечера Эдгард Москвичев завоевал вакантный пояс WBA Asia в среднем весе, одержав победу над Геннадием Мартиросяном единогласным решением судей.
Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.
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