Роман Андреев стал чемпионом WBA Gold в лёгком весе

Российский боксёр Роман Андреев одержал победу над Фрэдди Фонсекой из Никарагуа. Бой прошёл на боксёрском шоу в Москве.



Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Андрееву. Таким образом, россиянин завоевал вакантный титул WBA Gold в лёгком весе.



Ранее в рамках этого турнира российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном.



В ещё одном поединке вечера Эдгард Москвичев завоевал вакантный пояс WBA Asia в среднем весе, одержав победу над Геннадием Мартиросяном единогласным решением судей.



Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.