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Роман Андреев стал чемпионом WBA Gold в лёгком весе

Роман Андреев стал чемпионом WBA Gold в лёгком весе
Александр Кожевников
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Российский боксёр Роман Андреев одержал победу над Фрэдди Фонсекой из Никарагуа. Бой прошёл на боксёрском шоу в Москве.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Андрееву. Таким образом, россиянин завоевал вакантный титул WBA Gold в лёгком весе.

Ранее в рамках этого турнира российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик единогласным решением судей одержал победу нал камерунским боксёром Тайсоном Дижоном.

В ещё одном поединке вечера Эдгард Москвичев завоевал вакантный пояс WBA Asia в среднем весе, одержав победу над Геннадием Мартиросяном единогласным решением судей.

Боксерское шоу организовано промоутером Владимиром Хрюновым и World Total Kombat Federation.

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