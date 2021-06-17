Сауль Альварес может сразиться с непобеждённым боксёром из России

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес может провести поединок с российским боксёром Владимиром Шишкиным. Об этом рассказал промоутер россиянина Дмитрий Салита.

На счету Шишкина 12 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 12 побед (в том числе семь нокаутом).

По словам промоутера, Шишкин получит бой с Альваресом, если победит Евгения Шведенко, а после него — Калеба Планта, который владеет поясом IBF.

«Я уже давно говорю, что боец, который побьет Канело, — это Владимир Шишкин. Он не только самый талантливый в дивизионе, но также тренируется под руководством ШугарХилла Стюарда, мастера своего дела.

Его поединок со Шведенко имеет большую важность. Сейчас он проводит тренировочный лагерь вместе с Тайсоном Фьюри и ШугарХиллом», — приводятся слова Салиты на сайте Sky Sports.