Фёдор Емельяненко проведёт бой 23 октября в Москве

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в последние годы в лиге Bellator, проведёт следующий поединок 23 октября. Поединок с участием россиянина пройдёт в Москве и станет центральным событием шоу. Это будет первый турнир лиги Bellator в России в истории.

Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.