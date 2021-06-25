Okko покажет бой Фёдора Емельяненко 23 октября

23 октября Фёдор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдёт на «ВТБ Арена». Трансляцию можно будет посмотреть в Okko, эксклюзивном вещателе Bellator в России. Противник Фёдора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени.



«Мне посчастливилось работать с Фёдором более 12 лет, и за это время я видел девять его схваток в Bellator и Strikeforce, — говорит президент Bellator Скотт Кокер. — Для меня честь организовать бой на родине Фёдора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь. Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим», — приводит слова функционера пресс-служба Bellator.



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Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, MLS, Кубка и чемпионата Аргентины, Кубка Америки, чемпионата Испании и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.



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