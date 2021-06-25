Okko покажет бой Фёдора Емельяненко 23 октября

23 октября Фёдор Емельяненко сразится в главном поединке первого турнира Bellator в Москве. Мероприятие пройдёт на «ВТБ Арена». Трансляцию можно будет посмотреть в Okko, эксклюзивном вещателе Bellator в России. Противник Фёдора Емельяненко, дополнительные бои и прочие подробности будут объявлены в скором времени.
«Мне посчастливилось работать с Фёдором более 12 лет, и за это время я видел девять его схваток в Bellator и Strikeforce, — говорит президент Bellator Скотт Кокер. — Для меня честь организовать бой на родине Фёдора, где столько поклонников следят за его карьерой всю жизнь. Кроме того, мы планируем представить широкий ростер российских бойцов, чтобы первое событие Bellator в России 23 октября стало по-настоящему историческим», — приводит слова функционера пресс-служба Bellator.
Билеты на событие уже в продаже на Kassir.ru. Пользователи также могут купить по специальному предложению подписку Okko MMA, позволяющую смотреть все события Bellator, PFL и Brave FC на 12 месяцев за 2990 рублей. Подписка Okko Спорт, открывающая доступ к MMA-турнирам, футболу и теннису, обойдётся в 4990 рублей.
Okko Спорт — сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем английской Премьер-лиги, MLS, Кубка и чемпионата Аргентины, Кубка Америки, чемпионата Испании и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.
Okko Спорт эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator и теннисные турниры ATP-250. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.
Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.
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