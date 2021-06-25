Фёдор Емельянко рассказал, что ему остаётся сделать в карьере

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, какие задачи ставит перед собой на остаток карьеры.

«Что осталось в карьере? Два боя в Bellator», — приводит слова россиянина Okko Sport в «Твиттере».

Первый из оставшихся по контракту поединков боец проведёт 23 октября в Москве. Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.