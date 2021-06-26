Арум назвал потенциальных соперников Василия Ломаченко

Промоутер Боб Арум поделился мнением о потенциальных соперниках для украинского боксёра Василия Ломаченко, интересы которого он представляет, в случае его победы над японцем Масаёси Накатани.
«Очевидно, что в случае победы Ломаченко не будет сидеть сложа руки и ждать. Ломаченко хочет драться только с лучшими, а кто лучший? Может быть, Девин Хейни или Танк Дэвис. Ломаченко рассмотрит оба варианта и мы, безусловно, хотели бы организовать эти поединки. Но, опять же, танго танцуют двое. В случае с Дэвисом всё зависит от мнения Мейвезера. Он менеджер или промоутер, и никто не знает бокс лучше него», — приводит слова Арума Boxing Scene.
Ранее сообщалось, что в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес хочет провести бой с россиянином Артуром Бетербиевым.
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