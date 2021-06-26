В случае победы над Плантом Сауль Альварес хочет провести бой с Бетербиевым
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Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
«Возможно, после Планта он перейдёт в полутяжёлый вес и сможет драться с Бетербиевым и Биволом. Ему всё равно. Но он сказал мне о Бетербиеве. Я спросил, не хочет ли он для начала Бивола. Он ответил, что нет — ему нужен Бетербиев», — приводит слова Хирна boxingnews24 со ссылкой на Little Giant Boxing.
Ранее Плант назвал сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь идёт о $ 10 млн.
Новость по темеКалеб Плант хочет получить $ 10 млн за бой с Саулем Альваресом
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