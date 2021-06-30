Экс-тренер Кличко: Усик никогда не повторит карьеру Владимира

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мнением о перспективах Александра Усика в тяжёлом дивизионе. Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, он уже провёл два боя в тяжёлом весе, одержав две победы.

«Повторит ли Усик карьеру Кличко? Не повторит никогда.

Я с вами согласен, что Саша — положительный человек, хороший парень, но не умеет вести дела. Если он будет так продолжать вести свои дела, то станет вообще никому не нужным.

Это хорошо, что есть Александр Красюк (промоутер Усика. — Прим. «Чемпионата»), который занимается делами. Но не покупают его. Он не стоит 10 миллионов. Если бы он стоил таких денег, уже бой был бы. А дальше Энтони Джошуа подождёт, и я прогнозирую, что в ноябре — декабре всё-таки состоится бой Джошуа — Фьюри. С Усиком или без, но, скорее всего, без», — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.