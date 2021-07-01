Тактаров: надеюсь, Украина выиграет Евро-2020. Тогда Путин решит вопрос с Черчесовым

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выразил надежду, что сборная Украины выиграет Евро-2020. Соответствующий комментарий он оставил под постом известного комментатора Дмитрия Губерниева в «Инстаграме», где последний поднял актуальную в настоящее время тему возможной отставки главного тренера сборной России по футболу, Станислава Черчесова, на фоне неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы. Тактаров предположил, что в случае победы украинцев президент страны, Владимир Путин, решит этот вопрос.
«Надеюсь, Украина выиграет чемпионат. Тогда президент страны решит этот вопрос. PS: Зеленский меня обошёл? Надо выиграть мир», — написал Тактаров.
Фото: https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/
В матче 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Англии. Встреча состоится 3 июля в Риме. В 1/8 финала украинцы обыграли команду Швеции со счётом 2:1 в дополнительное время.
- 1 июля 2021
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