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Порье: я стал последней ступенью Конора на его пути к популярности

Порье: я стал последней ступенью Конора на его пути к популярности
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Бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье считает, что он сыграл важную роль в становлении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Думаю, перед первым поединком с Конором у меня была гораздо более крепкая позиция среди американских болельщиков и фанатов UFC. У меня были хорошие бои, победные серии, а он просто считался восходящим парнем с большим хайпом. Но у него ещё не было большой победы в UFC. К сожалению, эту победу он одержал в бою со мной. Фактически я стал последней ступенью Конора на его пути к популярности, славе и звёздности.

Я — часть этой истории. Конечно, это неприятно, но с другой стороны это прекрасно, потому что в этом суть жизни. Цикл завершился, мы вновь встретились кучу лет спустя, уже после того, как он стал чемпионом в двух категориях, а я стал временным обладателем титула. Это просто хорошая история», — сказал Дастин Порье в интервью ESPN.

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