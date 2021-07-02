Экс-чемпион UFC Пётр Ян подарил жене на день рождения автомобиль за 4,65 млн руб. Фото

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсмен сообщил, что подарил жене Юлии, у которой был день рождения, автомобиль «Мерседес». В России такой автомобиль стоит 4,65 млн руб., сообщается на сайте производителя.
«Родная, с днём рождения тебя. Ни гвоздя ни жезла», — написал он.
Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/
Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/
«Тот момент, когда бывшие Петра рвут волосы на голове», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Норм тачила, хорошо в UFC платят, красавец, заслужил и заслужила», — добавил другой подписчик.
28-летний Пётр Ян выступает в MMA с 2014 года. На его счету 17 боёв: 15 побед и два поражения. Он проиграл титул в поединке с Алджэмейном Стерлингом в марте, применив запрещённый удар коленом в голову.
- 2 июля 2021
-
17:06
-
16:23
-
15:49
-
15:48
-
15:01
-
14:59
-
13:53
-
13:37
-
13:12
-
13:01
-
12:05
-
12:00
-
11:41
-
11:04
-
10:47
-
10:00
-
08:53
-
08:45
-
08:22
-
08:17
-
08:08
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:13
- 1 июля 2021
-
23:36
-
23:12
-
22:00
-
20:26
-
19:18
-
18:44
-
18:11
-
16:50
-
16:23