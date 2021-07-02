Экс-чемпион UFC Пётр Ян подарил жене на день рождения автомобиль за 4,65 млн руб. Фото

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсмен сообщил, что подарил жене Юлии, у которой был день рождения, автомобиль «Мерседес». В России такой автомобиль стоит 4,65 млн руб., сообщается на сайте производителя.

«Родная, с днём рождения тебя. Ни гвоздя ни жезла», — написал он.

Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/

Фото: https://www.instagram.com/petr_yan/

«Тот момент, когда бывшие Петра рвут волосы на голове», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Норм тачила, хорошо в UFC платят, красавец, заслужил и заслужила», — добавил другой подписчик.

28-летний Пётр Ян выступает в MMA с 2014 года. На его счету 17 боёв: 15 побед и два поражения. Он проиграл титул в поединке с Алджэмейном Стерлингом в марте, применив запрещённый удар коленом в голову.