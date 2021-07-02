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В Челябинске появилось граффити с нокаутом Ковалёва в поединке с Ярдом

В Челябинске появилось граффити с нокаутом Ковалёва в поединке с Ярдом
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В Челябинске появилось граффити, на котором изображён момент боя россиянина Сергея Ковалёва и Энтони Ярда. Уроженец Челябинска победил соперника из Великобритании нокаутом. Именно этот решающий удар решили запечатлеть авторы работы.

Поединок получился невероятным по накалу. Ковалёв забрал первые раунды, потом начал терять преимущество, но в 11 отрезке левым прямым ударом пробил четко в челюсть Ярда, нокаутировав его.

Граффити появилось недалеко от арены «Трактор», на которой и проходил бой Ковалёва и Ярда.

Ради этого боя Ковалёв отказался от встречи с Саулем Альваресом. Она в итоге состоялась позже, и Сергей проиграл. Бой в Челябинске был выдвинут на премию Bispo Awards в номинации «Событие года».

Фото: Алёна Егорова

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