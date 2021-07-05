Тайсон Фьюри объявил, что сразится с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри объявил, что проведёт поединок с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Мы с Нганну будем в маленьких перчатках. Это случится. Как только я покончу с Уайлдером и Джошуа, я сражусь с Нганну в октагоне в четырёхунциевых перчатках. В любом случае он не борец, так что бой будет в стойке», — приводит слова Фьюри Mirror.
Третий поединок Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 24 июля. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.
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