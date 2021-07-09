Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился прогнозом на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.



«Дастин сейчас в невероятной боевой форме. Я прошёл с ним весь тренировочный лагерь и видел, как он готовился к этому бою. Он с самого начала понимал, что третий бой с Конором состоится, так что стал готовиться не теряя времени. С каждой тренировкой он становился всё сильнее. Они уже два раза встречались между собой и хорошо знают друг друга. Дастин знает, как опасен Конор в стартовых раундах, так что при правильном плане на бой он вполне может победить»



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.