Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился прогнозом на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.
«Дастин сейчас в невероятной боевой форме. Я прошёл с ним весь тренировочный лагерь и видел, как он готовился к этому бою. Он с самого начала понимал, что третий бой с Конором состоится, так что стал готовиться не теряя времени. С каждой тренировкой он становился всё сильнее. Они уже два раза встречались между собой и хорошо знают друг друга. Дастин знает, как опасен Конор в стартовых раундах, так что при правильном плане на бой он вполне может победить»
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 9 июля 2021
-
12:57
-
11:56
-
11:45
-
11:16
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:21
-
10:05
-
09:57
-
09:49
-
09:35
-
09:00
-
08:43
-
08:00
-
07:55
-
07:38
-
07:20
-
05:35
-
05:07
-
05:02
-
04:49
-
04:42
-
04:31
-
04:16
-
04:07
-
03:50
-
02:57
-
00:57
-
00:09
- 8 июля 2021
-
23:50
-
23:14
-
22:59
-
21:55
-
21:11