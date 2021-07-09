Артемий Ситенков: закон обратной силы не имеет, Тактаров — чемпион UFC

Литовский боец русского происхождения Артемий Ситенков высказался на тему того, кто является первым российским чемпионом UFC — Олег Тактаров или Хабиб Нурмагомедов. Олег Тактаров является победителем шестого номерного турнира UFC. В те времена в промоушене не было регулярных чемпионов, в связи с чем титул доставался победителя турниров.



«Я не интересуюсь Олегом Тактаровым. Только тем Тактаровым, который когда-то давно участвовал в UFC. Всё что было после его карьеры в UFC я не знаю. По нынешней системе, те чемпионы не являются чемпионами. Но тогда были такие правила, так становились чемпионами. Закон обратной силы не имеет. Следовательно, Олег Тактаров – чемпион», — сказал Ситенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.



Полное интервью с Артемием Ситенковым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.