Конор Макгрегор перенесёт операцию
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Бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору потребуется операция на ноге. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт.
«Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждёт операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведёт вне спорта», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264.
Напомним, поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавил турнир UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В конце первого раунда Конор сломал ногу и не смог продолжить схватку. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом по решению врача.
Таким образом, Макгрегор потерпел второе поражение кряду. В январе нынешнего года он также техническим нокаутом проиграл Порье.
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