Тактаров предлагал Макгрегору помощь перед боем с Порье

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что предлагал помощь бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который готовился к бою с бывшим временным чемпионом в лёгком весе Дастином Порье. По словам Тактарова, он обращался к бойцу Артёму Лобову, который входит в команду Макгрегора.

«Не надо жалеть Макгрегора. Макгрегор сам себя пожалеет.

Я через Артёма Лобова предложил ему свою помощь, но он сказал, что у него огромный штат. Штат кого? Это как у Саши Волкова, штат кого? Людей, которые никогда не выступали и которые ничего не понимают», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



