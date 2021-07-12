Николай Валуев прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.
«Это был серьёзный бой. Не могу в точности предположить, как развивались бы события, не случись в конце первого раунда проблема с ногой у Макгрегора. Могу лишь осторожно заметить, что Конор серьёзно готовился к этому бою, и он был готов противостоять Порье. Хотя в нынешнем году американец выиграл у Макгрегора, но счёт личных встреч у них был равным: 1:1.
В принципе Конор был близок к успеху в третьем поединке, но только в самом его начале. Доминирование Порье в целом просматривалось, но нельзя сказать, что оно было абсолютным. К сожалению, мы не досмотрели бой до конца – травма решила всё. Но это спорт, в котором подобное случается. Тем не менее, нет оснований полагать, что победа, которую присудили Порье, была незаслуженной», — приводит слова Валуева «Плеймейкер».
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